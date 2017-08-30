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  • 30.08, 12:38

    Российские туроператоры получат 1 млрд рублей на развитие внутреннего туризма

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    Российские туроператоры получат 1 млрд рублей на развитие внутреннего туризма

    Российские туроператоры получат 1 млрд рублей на развитие внутреннего туризма

    Минтранс и Минкультуры планируют субсидировать перевозки туристов на популярные российские курорты.

    Министерство транспорта совместно с Министерством культуры разрабатывают механизм финансовой поддержки туроператоров, работающих с направлениями внутреннего туризма.

    Ожидается, что уже со следующего года перевозки туристов на популярные российские курорты будут субсидироваться из бюджета. В первую очередь субсидии введут для организации отдыха в Крыму и Краснодарском крае. Как сообщают «Известия», на эти цели будет выделен 1 млрд рублей.

    Для туристов субсидирование будет означать снижение стоимости путевок примерно на 10%. Как сообщил советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин, перевозка составляет от 50% до 70% стоимости тура, так что господдержка позволит сделать путевки доступнее для тех, кто живет далеко от популярных российских курортов. Кроме того, программа господдержки будет действовать круглый год, что стимулирует турпоток в межсезонье, когда большинство отелей пустуют.

    С 2014 года в России действует госпрограмма субсидирования перевозок воздушным транспортом в Симферополь. В 2017 году отчисления из бюджета на эти цели составляют 475,4 млн рублей. Специальный тариф действует с 15 мая по 30 ноября и распространяется на 61 маршрут из разных городов.

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