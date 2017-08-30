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  • 30.08, 12:38

    ВЦИОМ: россияне сократили расходы на подготовку детей к школе

    1 комментарий
    • Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС
    ВЦИОМ: россияне сократили расходы на подготовку детей к школе

    ВЦИОМ: россияне сократили расходы на подготовку детей к школе

    ВЦИОМ: россияне сократили расходы на подготовку детей к школе
  • Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

    • Расходы россиян на подготовку к 1 сентября стали меньше, чем в прошлом году. В среднем сбор одного ребенка в школу обошелся родителям в 12,7 тысячи рублей.

    Как следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в прошлом году родители потратили на одного школьника около 14 810 рублей, в этом 12 745 рублей, то есть на 14% меньше.

    Отмечается, что расходы сократились по всем позициям списка, кроме одежды и обуви. При этом большая часть затрат традиционно пришлась на покупку школьной формы и «сменки» — около 6,4 тысячи рублей. Более полутора тысяч рублей большинство опрошенных потратили на школьный портфель, еще 1,7 тысячи рублей ушло на приобретение письменных принадлежностей и около 1,9 — на учебники.

    Снизились затраты и на подарки учителям, в частности на цветы к Дню знаний большинство респондентов планирует в этом году потратить 589 рублей против 920 рублей в прошлом.

    Кроме того, родители школьников отмечают, что наиболее заметна в сравнении с другими статьями расходов к школе экономия на взносах. Так, взносы по договоренности с администрацией школы и другими родителями на школьные нужды — охрану или техническое оснащение класса — сократились до 649 рублей, в то время как год назад составляли 1,2 тысячи рублей.

    Добавим, что максимальные расходы на подготовку к школе эксперты зафиксировали в 2015 году. Тогда сумма денежных затрат на подготовку одного школьника составила 20 026 рублей.

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