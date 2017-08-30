СМИ: в России готовится крупнейшая авиационная реформа

Объединенная авиастроительная корпорация намерена провести крупнейшую реформу в отрасли: объединить три авиакорпорации в одну.
Как стало известно «Коммерсанту», в России планируется создать новую авиационную корпорацию. Сделают это путем слияния Объединенной авиастроительной корпорации, «Гражданских самолетов Сухого» и корпорации «Иркут». Собеседник издания отмечает, что новая структура будет заниматься развитием таких проектов как МС-21 и SSJ 100 и других.
Отмечается, что в условиях сокращения гособоронзаказа ставка будет делаться именно на развитие гражданского сегмента, который по объему «не уступает военным программам». Слияние позволит сэкономить около пятидесяти миллиардов рублей и пустить их в дело.
Объединение трех огромных авиационных структур приведет к кадровым перестановкам. «Коммерсант» отмечает, что о всех перестановках будет известно на заседании советов директоров трех корпораций, которое пройдет 1 сентября.
Отмечается, что в условиях сокращения гособоронзаказа ставка будет делаться именно на развитие гражданского сегмента, который по объему «не уступает военным программам». Слияние позволит сэкономить около пятидесяти миллиардов рублей и пустить их в дело.
Объединение трех огромных авиационных структур приведет к кадровым перестановкам. «Коммерсант» отмечает, что о всех перестановках будет известно на заседании советов директоров трех корпораций, которое пройдет 1 сентября.
Комментарии