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  • 30.08, 11:07

    В Хакасии 10-летний мальчик переломал кости на аттракционе

    1 комментарий
    В Хакасии <nobr>10-летний</nobr> мальчик переломал кости на аттракционе

    В Хакасии 10-летний мальчик переломал кости на аттракционе

    В Хакасии <nobr>10-летний</nobr> мальчик переломал кости на аттракционе

    Уголовное дело возбуждено в связи с несчастным случаем с 10-летним мальчиком в Абакане.

    По данным следствия, ребенок вместе с отцом пришел в парк на аттракцион «Веревочный городок». Карабин страховочного пояса отстегнулся от веревки, и мальчик упал с платформы комплекса веревочных трасс, расположенной на двухметровой высоте. В результате ребенок получил переломы лучевой кости и кости таза.

    По факту произошедшего возбуждено дело в отношении 35-летнего бизнесмена, который организовал комплекс веревочных трасс. Следователи считают, что предприниматель не обеспечил безопасной работы аттракциона, тем самым поставив под угрозу жизнь и здоровье посетителей, сообщили в управлении СК по Хакасии.

    В настоящий момент пострадавший ребенок находится в травматологическом отделении больницы.

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