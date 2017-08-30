В Хакасии 10-летний мальчик переломал кости на аттракционе

Уголовное дело возбуждено в связи с несчастным случаем с
10-летним мальчиком в Абакане.
По данным следствия, ребенок вместе с отцом пришел в парк на аттракцион «Веревочный городок». Карабин страховочного пояса отстегнулся от веревки, и мальчик упал с платформы комплекса веревочных трасс, расположенной на двухметровой высоте. В результате ребенок получил переломы лучевой кости и кости таза.
По факту произошедшего возбуждено дело в отношении 35-летнего бизнесмена, который организовал комплекс веревочных трасс. Следователи считают, что предприниматель не обеспечил безопасной работы аттракциона, тем самым поставив под угрозу жизнь и здоровье посетителей, сообщили в управлении СК по Хакасии.
В настоящий момент пострадавший ребенок находится в травматологическом отделении больницы.
По факту произошедшего возбуждено дело в отношении 35-летнего бизнесмена, который организовал комплекс веревочных трасс. Следователи считают, что предприниматель не обеспечил безопасной работы аттракциона, тем самым поставив под угрозу жизнь и здоровье посетителей, сообщили в управлении СК по Хакасии.
В настоящий момент пострадавший ребенок находится в травматологическом отделении больницы.
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