Ущерб от августовского града крымские виноделы оценили в 38 миллионов рублей

В Крыму виноделы подсчитывают убытки, к которым привели капризы погоды.
Виноделы «Массандры» заявили, что августовский град, который побил виноградники, обошелся предприятию в 38 миллионов рублей.
Пресс-служба винодельческого предприятия «Массандра»: «Общий ущерб по Судакскому региону оценивается в 38 миллионов рублей. В филиале „Судак“ пострадали больше 160 га виноградников. Сель повредил 42 га, включая 15, которые были полностью смыты. Еще 120 га пострадали от града. В итоге недобор урожая по этому филиалу прогнозируем в количестве 305 тонн».
Таковы последствия сильных ливней с грозами, которые обрушились на Крым 18 августа и в ночь на 19 августа. Непогода спровоцировала целый ряд чрезвычайных ситуаций. В селе Яркое были подтоплены более 150 дворов, в районе курортного Судака, в окрестностях села Дачное, на трассу сошел водно-грязевой поток. Более 50 автомобилей были заблокированы, около 15 из них и вовсе смыло с дороги.
Пресс-служба винодельческого предприятия «Массандра»: «Общий ущерб по Судакскому региону оценивается в 38 миллионов рублей. В филиале „Судак“ пострадали больше 160 га виноградников. Сель повредил 42 га, включая 15, которые были полностью смыты. Еще 120 га пострадали от града. В итоге недобор урожая по этому филиалу прогнозируем в количестве 305 тонн».
Таковы последствия сильных ливней с грозами, которые обрушились на Крым 18 августа и в ночь на 19 августа. Непогода спровоцировала целый ряд чрезвычайных ситуаций. В селе Яркое были подтоплены более 150 дворов, в районе курортного Судака, в окрестностях села Дачное, на трассу сошел водно-грязевой поток. Более 50 автомобилей были заблокированы, около 15 из них и вовсе смыло с дороги.
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