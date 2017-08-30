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  • 30.08, 11:07

    «Русал» назвал расследование СБУ попыткой политического давления

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    «Русал» назвал расследование СБУ попыткой политического давления

    «Русал» назвал расследование СБУ попыткой политического давления

    Компания «Русал» ответила на обвинения в «умышленном уничтожении» Запорожского алюминиевого комбината.

    В компании отметили, что считают заявление Службы безопасности Украины (СБУ) попыткой политического давления, передает РИА Новости.

    «Русал»: «Компания расценивает эти неправомерные действия как попытку политического давления в ответ на иск, поданный „Русалом“ против правительства Украины в Международный суд по защите инвестиций».

    Ранее СБУ обвинила российскую компанию «Русал» в «умышленном уничтожении» Запорожского алюминиевого комбината и причинении Украине ущерба на 39 млн долларов. В спецслужбе утверждают, что некая преступная группировка, в которую якобы входят и трое россиян, специально создавала помехи в работе предприятия в интересах российского бизнеса.

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