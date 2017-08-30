Трехметрового крокодила ловят на пляже Пхукета

На Пхукете на пляже Банг Тао ловят крупную рептилию. Крокодил мог сбежать с фермы.
Власти острова Пхукет в Таиланде ловят трехметрового морского крокодила. Крупную рептилию сфотографировали туристы с помощью дрона и сообщили в службы спасения, сообщает Nation.
Губернатор Пхукета Норапхат Плоттхонг призвал туристов не беспокоиться и заверил, что крокодил будет пойман в кратчайшие сроки. По мнению экспертов, огромный крокодил, скорее всего, сбежал с одной из крокодиловых ферм или из чьего-то личного зоопарка.
Губернатор Пхукета Норапхат Плоттхонг призвал туристов не беспокоиться и заверил, что крокодил будет пойман в кратчайшие сроки. По мнению экспертов, огромный крокодил, скорее всего, сбежал с одной из крокодиловых ферм или из чьего-то личного зоопарка.
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