В Магнитогорске изрешетили пулями местного бизнесмена

Сыщики разыскивают злоумышленника, который несколькими выстрелами убил предпринимателя в Магнитогорске.
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Тело 36-летнего бизнесмена нашли накануне вечером во дворе одного из домов на улице Строителей в Магнитогорске.
По словам очевидцев, к предпринимателю подошел неизвестный и между ними началась ссора. Злоумышленник вытащил оружие и выстрелил не менее 12 раз, после чего скрылся. Раненый мужчина скончался.
Следователи устанавливают личность стрелявшего, возбуждено дело об убийстве, сообщили в СУ СКР по региону.
По словам очевидцев, к предпринимателю подошел неизвестный и между ними началась ссора. Злоумышленник вытащил оружие и выстрелил не менее 12 раз, после чего скрылся. Раненый мужчина скончался.
Следователи устанавливают личность стрелявшего, возбуждено дело об убийстве, сообщили в СУ СКР по региону.
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