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  • 30.08, 11:07

    В Магнитогорске изрешетили пулями местного бизнесмена

    1 комментарий

    В Магнитогорске изрешетили пулями местного бизнесмена

    В Магнитогорске изрешетили пулями местного бизнесмена

    Сыщики разыскивают злоумышленника, который несколькими выстрелами убил предпринимателя в Магнитогорске.

    Тело 36-летнего бизнесмена нашли накануне вечером во дворе одного из домов на улице Строителей в Магнитогорске.

    По словам очевидцев, к предпринимателю подошел неизвестный и между ними началась ссора. Злоумышленник вытащил оружие и выстрелил не менее 12 раз, после чего скрылся. Раненый мужчина скончался.

    Следователи устанавливают личность стрелявшего, возбуждено дело об убийстве, сообщили в СУ СКР по региону.


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