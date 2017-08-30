Антивоенный лагерь в Шотландии отметил 35-летие

В Шотландии жители старейшего в мире антивоенного лагеря побили очередной рекорд. Пацифистский протест у военно-морской базы Фаслейн длится уже 35 лет. Все эти долгие годы его участники пытаются противостоять производству оружия и призвать британские власти отказаться от него вовсе.

Обитатели лагеря своими телами перегораживает дорогу грузовикам, которые перевозят боеголовки для ракет Trident на базу атомных подлодок Фаслейн в Шотландии. Лагерная собака Мышка тоже участвует в протестах, хотя для борьбы с британской военщиной больше бы подошел волкодав.



Как передает корреспондент Лиза Герсон, кроме Мышки, в лагере Фаслейн еще три собаки и около 10 человек. Эта цифра все время меняется. Здесь селятся и на один день, и на несколько месяцев. Самой старшей пацифистке, жившей здесь, было 85 лет. Самые маленькие — дети любви, а не войны, прямо здесь и родились.



Дэвид, организатор антивоенных протестов: «У нас есть двуспальная кровать. Если приезжает протестовать семья, они могут спать со всем комфортом».



В борьбе с атомной смертью важно устроить все условия для жизни. В каждом автобусе и фургончике есть буржуйка. Жгут не книги, как в войну. Книги, газеты и плакаты нужны для просвещения новичков. Тут даже туалет обклеен антивоенной литературой. Жгут дрова. У военных через дорогу природных богатств много. Правда, и дровосеков, и рыболовов могут посадить на крючок.



Дэвид: «Был тут один немец Тиак. Он вышел на байдарке в море. Его поймали, обвинили в организации серьезного преступления. Он до сих пор под следствием».



Хотя какая уж тут государственная тайна. Любая собака знает, когда грузовики везут мимо лагеря ядерные боеголовки.



Мэтью Уолтинг, организатор антивоенных протестов: «Если горстка хиппи знает маршрут ядерного груза, его могут узнать и террористы. Это самый большой риск».



Войной на систему здесь обычно ходят по средам, когда проезжает новый грузовик с ядерным грузом, а в гости или пожить в лагерь можно прийти в любой день. Принимают всех, кто не верит в войну или хочет выучить английский.



Если брак продержался 35 лет, он удачный. Но если 35 лет длится протест, следовательно, он не очень эффективен. День рождения лагеря, учрежденного тремя пацифистами летом 1982 года, отметили и с гордостью, и с жалостью. С жалостью от того, что британские и натовские подлодки так и стоят у берегов Шотландии. С гордостью от того, что идеалы не преданы.