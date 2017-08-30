В школах появятся астрономия, робототехника и уроки труда по новым технологиям

Изменения, которые коснутся миллионов школьников, обсудят в Госдуме. Депутатам предложили перенести начало учебного года с 1 сентября на 1 октября. По мнению авторов идеи, так дети смогут отдыхать и в бархатный сезон. Это пока только инициатива, которую могут и не поддержать. В новом учебном году ребят и их родителей ждет целый ряд нововведений.
Мечты советских подростков станут реальностью нынешних старшеклассников. Скоро каждый сможет завести себе если не Электроника, то хотя бы маленького робота-помощника, если не будет прогуливать уроки робототехники. Увлекательный предмет стартует в тех школах, где есть необходимое оборудование.
Павел Северинец, директор школы №444 г. Москвы: «Мы подготовили для ребят суперсовременный полигон, технопарк, чтобы они могли заниматься робототехникой и современными исследованиями научной жизни. У нас есть 3D-принтеры, 3D-сканеры, самое современное оборудование, даже есть атомный микроскоп, а также телескоп, чтобы освоить азы старой новой дисциплины — астрономии».
Теперь юное поколение будет разбираться в звездах не только эстрады и кино, но и в небесных светилах. Спустя почти 10 лет возвращается несправедливо забытая астрономия. Пока ее будут проходить на базе физики для
10–11-х классов курсом в 35 часов. Те, у кого нет телескопов, смогут изучать Вселенную в планетарии, сотрудники которого уверены, что астрономия предмет никакой не второстепенный, а очень даже нужный.
Как передает корреспондент Светлана Гордеева, многие школы переходят на преподавание уроков технологии по новым стандартам, принятым в рамках программы развития образования. Вводят их постепенно, по мере материальных возможностей. Как показывает практика, и мальчишки, и девчонки с удовольствием работают на заводских станках, учатся обрабатывать металл и дерево.
Поделки забирают домой. В рюкзаках теперь места много, так как все больше школ переходит на электронные учебники. А спасти подростков от вирусов, кибермошенников и прочих виртуальных злодеев помогут уроки интернет-гигиены. Каждая школа сама решит, в какой форме будут проходить занятия.
В большинстве российских школ появятся уроки шахмат. Занятия будут факультативными, но гроссмейстеры просят включить их в обязательную программу, мол, раз уж с футболом не очень, может, с интеллектуальным спортом стране повезет?
Павел Северинец, директор школы №444 г. Москвы: «Мы подготовили для ребят суперсовременный полигон, технопарк, чтобы они могли заниматься робототехникой и современными исследованиями научной жизни. У нас есть 3D-принтеры, 3D-сканеры, самое современное оборудование, даже есть атомный микроскоп, а также телескоп, чтобы освоить азы старой новой дисциплины — астрономии».
Теперь юное поколение будет разбираться в звездах не только эстрады и кино, но и в небесных светилах. Спустя почти 10 лет возвращается несправедливо забытая астрономия. Пока ее будут проходить на базе физики для
Как передает корреспондент Светлана Гордеева, многие школы переходят на преподавание уроков технологии по новым стандартам, принятым в рамках программы развития образования. Вводят их постепенно, по мере материальных возможностей. Как показывает практика, и мальчишки, и девчонки с удовольствием работают на заводских станках, учатся обрабатывать металл и дерево.
Поделки забирают домой. В рюкзаках теперь места много, так как все больше школ переходит на электронные учебники. А спасти подростков от вирусов, кибермошенников и прочих виртуальных злодеев помогут уроки интернет-гигиены. Каждая школа сама решит, в какой форме будут проходить занятия.
В большинстве российских школ появятся уроки шахмат. Занятия будут факультативными, но гроссмейстеры просят включить их в обязательную программу, мол, раз уж с футболом не очень, может, с интеллектуальным спортом стране повезет?
Комментарии