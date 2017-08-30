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  • 30.08, 11:07
    В школах появятся астрономия, робототехника и уроки труда по новым технологиям. 1 Сентября, дети и подростки, образование, торжества и праздники, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ школах появятся астрономия, робототехника и уроки труда по новым технологиям

    В школах появятся астрономия, робототехника и уроки труда по новым технологиям

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    В школах появятся астрономия, робототехника и уроки труда по новым технологиям

    В школах появятся астрономия, робототехника и уроки труда по новым технологиям

    В школах появятся астрономия, робототехника и уроки труда по новым технологиям

      Изменения, которые коснутся миллионов школьников, обсудят в Госдуме. Депутатам предложили перенести начало учебного года с 1 сентября на 1 октября. По мнению авторов идеи, так дети смогут отдыхать и в бархатный сезон. Это пока только инициатива, которую могут и не поддержать. В новом учебном году ребят и их родителей ждет целый ряд нововведений.

      Мечты советских подростков станут реальностью нынешних старшеклассников. Скоро каждый сможет завести себе если не Электроника, то хотя бы маленького робота-помощника, если не будет прогуливать уроки робототехники. Увлекательный предмет стартует в тех школах, где есть необходимое оборудование.

      Павел Северинец, директор школы №444 г. Москвы: «Мы подготовили для ребят суперсовременный полигон, технопарк, чтобы они могли заниматься робототехникой и современными исследованиями научной жизни. У нас есть 3D-принтеры, 3D-сканеры, самое современное оборудование, даже есть атомный микроскоп, а также телескоп, чтобы освоить азы старой новой дисциплины — астрономии».

      Теперь юное поколение будет разбираться в звездах не только эстрады и кино, но и в небесных светилах. Спустя почти 10 лет возвращается несправедливо забытая астрономия. Пока ее будут проходить на базе физики для 10–11-х классов курсом в 35 часов. Те, у кого нет телескопов, смогут изучать Вселенную в планетарии, сотрудники которого уверены, что астрономия предмет никакой не второстепенный, а очень даже нужный.

      Как передает корреспондент Светлана Гордеева, многие школы переходят на преподавание уроков технологии по новым стандартам, принятым в рамках программы развития образования. Вводят их постепенно, по мере материальных возможностей. Как показывает практика, и мальчишки, и девчонки с удовольствием работают на заводских станках, учатся обрабатывать металл и дерево.

      Поделки забирают домой. В рюкзаках теперь места много, так как все больше школ переходит на электронные учебники. А спасти подростков от вирусов, кибермошенников и прочих виртуальных злодеев помогут уроки интернет-гигиены. Каждая школа сама решит, в какой форме будут проходить занятия.

      В большинстве российских школ появятся уроки шахмат. Занятия будут факультативными, но гроссмейстеры просят включить их в обязательную программу, мол, раз уж с футболом не очень, может, с интеллектуальным спортом стране повезет?

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