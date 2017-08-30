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  • 30.08, 11:07

    В Сети появились фото смеющегося Ким Чен Ына на фоне пуска ракеты

    1 комментарий
    В Сети появились фото смеющегося Ким Чен Ына на фоне пуска ракеты

    В Сети появились фото смеющегося Ким Чен Ына на фоне пуска ракеты

    В Сети появились фото смеющегося Ким Чен Ына на фоне пуска ракеты

    Газета «Нодон синмун» опубликовала более 20 фотографий лидера КНДР Ким Чен Ына, на которых он наблюдает за пуском баллистической ракеты.

    На опубликованных в СМИ фотографиях глава КНДР позирует на фоне стартующей баллистической ракеты. Ким Чен Ын сидит на стуле под навесом и смотрит на полигон, на других снимках северокорейский лидер в окружении приближенных рассматривает карту северо-западной части Тихого океана.




    Центральное телеграфное агентство Кореи сегодня подтвердило, что Ким Чен Ын лично наблюдал за пуском ракеты, которая пролетела над японской территорией. Ракетный пуск назвали «значимой прелюдией» к удару по Гуаму — «передовой базе для вторжения» США в КНДР. Кроме того в Северной Корее пообещали провести «еще больше учений с пусками ракет, где целью будет Тихий океан».




    смотретьКНДР подтвердила испытание ракеты в присутствии Ким Чен Ына
    КНДР подтвердила испытание ракеты в присутствии Ким Чен Ына
    Ранее Пхеньян уже угрожал нанесением ракетного удара по районам вокруг Гуама, где размещены военные базы Соединенных Штатов. В ответ президент США Дональд Трамп пообещал, что угрозы не останутся без ответа и допустил «все варианты» действий.

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