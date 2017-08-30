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  • 30.08, 09:36
    В Сочи сняли на видео самолет, пересекающий три смерча. Сочи, погода, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сочи сняли на видео самолет, пересекающий три смерча

    В Сочи сняли на видео самолет, пересекающий три смерча

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    В Сочи сняли на видео самолет, пересекающий три смерча

    В Сочи сняли на видео самолет, пересекающий три смерча

      Очевидцы сняли на видео сразу три смерча в Чёрном море и самолет, заходящий на посадку.

      На кадрах, опубликованные в Сети, видно, как самолет заходит на посадку на фоне трех грозных вихрей, бушующих в Чёрном море. Видео снято в районе Адлера.

      Ранее в МЧС предупреждали туристов и жителей города о том, что в ближайшие часы в районе курорта возможно формирование смерчей. Накануне в Сочи тоже наблюдали это опасное природное явление, однако на сушу вихри не вышли и погасли в открытом море.

      смотретьСочи готовится к смерчам, Краснодарский край — к ливням с грозами
      Сочи готовится к смерчам, Краснодарский край — к ливням с грозами
      На территории всего Краснодарского края сегодня ожидаются ливни с грозами, градом, шквалистым ветром, а также резкие подъемы уровня воды в реках. В горных районах не исключен сход грязевых потоков. Спасатели рекомендуют воздержаться от походов и экскурсий в горы, а отдыхающим на пляже, увидевшим возникший на море смерч, советуют сразу укрыться в безопасном месте.

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