Нефть дешевеет на торгах в Лондоне и Нью-Йорке

В ожидании данных о запасах углеводородов в США нефтяные цены медленно пошли вниз.
На Лондонской бирже ICE Futures октябрьские фьючерсы на нефть Brent к 8:00 по Москве подешевели до 51 доллара 80 центов за баррель (-0,38%). К этому времени на электронных торгах в Нью-Йорке нефть WTI с поставкой в октябре опустилась до 46 долларов 29 центов за баррель (-0,32%). Накануне Brent прибавила в цене 0,2% и к закрытию сессии стоила 52 за баррель. WTI подешевела до 46 долларов 44 центов за баррель (-0,3%). Это минимума с 24 июля.
Инвесторы обеспокоены ситуацией на техасских НПЗ, которые обеспечивают около 20% нефтепереработки в США. Пока непонятно, когда работа на этих предприятиях, приостановленная из-за разрушительного урагана «Харви», возобновится. Кроме того, участники рынка ждут официальных данных о коммерческих запасах углеводородов в США.
По данным Американского института нефти (API), на прошлой неделе товарные запасы нефти в стране упали на 5,8 миллиона баррелей при ожидавшимся снижении на 1,9 миллиона баррелей. Объемы бензина выросли на 480 тысяч баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 490 тысяч баррелей. Эти данные были собраны до того, как ураган «Харви» нарушил работу ТЭК США.
Инвесторы обеспокоены ситуацией на техасских НПЗ, которые обеспечивают около 20% нефтепереработки в США. Пока непонятно, когда работа на этих предприятиях, приостановленная из-за разрушительного урагана «Харви», возобновится. Кроме того, участники рынка ждут официальных данных о коммерческих запасах углеводородов в США.
По данным Американского института нефти (API), на прошлой неделе товарные запасы нефти в стране упали на 5,8 миллиона баррелей при ожидавшимся снижении на 1,9 миллиона баррелей. Объемы бензина выросли на 480 тысяч баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 490 тысяч баррелей. Эти данные были собраны до того, как ураган «Харви» нарушил работу ТЭК США.
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