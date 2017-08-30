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  • 30.08, 09:36

    Нефть дешевеет на торгах в Лондоне и Нью-Йорке

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    Нефть дешевеет на торгах в Лондоне и Нью-Йорке

    Нефть дешевеет на торгах в Лондоне и <nobr>Нью-Йорке</nobr>

    В ожидании данных о запасах углеводородов в США нефтяные цены медленно пошли вниз.

    На Лондонской бирже ICE Futures октябрьские фьючерсы на нефть Brent к 8:00 по Москве подешевели до 51 доллара 80 центов за баррель (-0,38%). К этому времени на электронных торгах в Нью-Йорке нефть WTI с поставкой в октябре опустилась до 46 долларов 29 центов за баррель (-0,32%). Накануне Brent прибавила в цене 0,2% и к закрытию сессии стоила 52 за баррель. WTI подешевела до 46 долларов 44 центов за баррель (-0,3%). Это минимума с 24 июля.

    Инвесторы обеспокоены ситуацией на техасских НПЗ, которые обеспечивают около 20% нефтепереработки в США. Пока непонятно, когда работа на этих предприятиях, приостановленная из-за разрушительного урагана «Харви», возобновится. Кроме того, участники рынка ждут официальных данных о коммерческих запасах углеводородов в США.

    По данным Американского института нефти (API), на прошлой неделе товарные запасы нефти в стране упали на 5,8 миллиона баррелей при ожидавшимся снижении на 1,9 миллиона баррелей. Объемы бензина выросли на 480 тысяч баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 490 тысяч баррелей. Эти данные были собраны до того, как ураган «Харви» нарушил работу ТЭК США.

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