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  • 30.08, 09:36

    Патрушев сообщил о последствиях безответственной гонки за ресурсами Арктики

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    Патрушев сообщил о последствиях безответственной гонки за ресурсами Арктики

    Патрушев сообщил о последствиях безответственной гонки за ресурсами Арктики

    Безответственная гонка за ресурсами Арктики может обернуться экологическими катастрофами. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на открытии VII международной встречи Арктического совета.

    Патрушев призвал бережно относиться к ресурсам Арктики, чтобы не допустить экологических бедствий.

    Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ: «Безответственная гонка за ресурсами может стать причиной экологических катастроф и разрушения традиционных укладов жизни народов Севера. Уникальные особенности Арктики способны мгновенно придать любому негативному инциденту масштабы настоящего бедствия, поэтому бережное отношение к богатствам региона должно стать главным приоритетом для всех нас».

    Патрушев сообщил, что углеводородные запасы в регионе составляют 90 миллиардов баррелей нефти, 47 триллионов кубометров природного газа, а также 44 миллиардов баррелей газового конденсата. Секретарь Совбеза РФ призвал, невзирая на отдельные межгосударственные разногласия, объединить усилия во имя общего дела — сохранения Арктики как уникального природного и культурного наследия всего человечества.

    Николай Патрушев: «Нужно продолжить выстраивать эффективную архитектуру безопасности, которая станет гарантией от любых попыток дестабилизации региона. Арктические страны говорят на разных языках, однако в наших силах сделать так, чтобы язык угроз и ультиматумов никогда не звучал на Севере».

    Патрушев призвал налаживать всесторонний диалог по экономическим вопросам, и напомнил, что из-за суровых условий Арктики реализация многих планов возможна лишь при условии тесного международного сотрудничества, передает «Интерфакс».

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