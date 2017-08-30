Документальный фильм Сергея Ястржембского «Тигры и люди» выходит на большой экран

В российской столице состоялась премьера документального фильма Сергея Ястржембского, посвященного защите амурского тигра.

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Картину «Тигры и люди» можно назвать остросюжетной, большая часть материала снята скрытыми камерами. Чтобы узнать, кто и как ведет незаконную торговлю амурскими тиграми, создатели ленты отправились в логово к браконьерам и контрабандистам. У черных поставщиков ценных шкур и деликатесного мяса много заказчиков. Ежегодно от рук преступников погибают десятки амурских тигров. Для сохранения и увеличения популяции хищников в 2013 году был создан центр «Амурский тигр».



Константин Чуйченко, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр»: «В 2015 году мы провели сплошной учет тигра. Он показал, что в ареале обитания на сегодняшний день насчитывается 500 особей. Мы можем констатировать, что численность растет. У нас есть экспертные оценки, в соответствии с которыми эта численность приближается к 600 особям».



Фильм «Тигры и люди» этим летом был показан в рамках Московского международного кинофестиваля.