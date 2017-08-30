На Пхукете россиянка получила ранения во время вооруженного ограбления

Полиция Таиланда разбирается в обстоятельствах вооруженного налета на особняк, в котором проживала гражданка России.
По информации газеты Phuket News, ЧП произошло на острове Пхукет в ночь на 30 августа. На виллу Елены Харенко пробрались злоумышленники, обнаружили там хозяйку дома и открыли по ней огонь.
Женщина получила ранения в живот. Пострадавшую на улице обнаружили соседи и вызвали скорую помощь и полицию. Россиянка госпитализирована. Другие обстоятельства инцидента не сообщаются.
Женщина получила ранения в живот. Пострадавшую на улице обнаружили соседи и вызвали скорую помощь и полицию. Россиянка госпитализирована. Другие обстоятельства инцидента не сообщаются.
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