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  • 30.08, 08:05

    На Пхукете россиянка получила ранения во время вооруженного ограбления

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    На Пхукете россиянка получила ранения во время вооруженного ограбления

    На Пхукете россиянка получила ранения во время вооруженного ограбления

    Полиция Таиланда разбирается в обстоятельствах вооруженного налета на особняк, в котором проживала гражданка России.

    По информации газеты Phuket News, ЧП произошло на острове Пхукет в ночь на 30 августа. На виллу Елены Харенко пробрались злоумышленники, обнаружили там хозяйку дома и открыли по ней огонь.

    Женщина получила ранения в живот. Пострадавшую на улице обнаружили соседи и вызвали скорую помощь и полицию. Россиянка госпитализирована. Другие обстоятельства инцидента не сообщаются.

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