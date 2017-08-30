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  • 30.08, 09:36

    В Кузбассе прокурор сбил выбежавшего на дорогу семилетнего мальчика

    2 комментария

    В Кузбассе прокурор сбил выбежавшего на дорогу семилетнего мальчика

    В Кузбассе прокурор сбил выбежавшего на дорогу семилетнего мальчика

    Кемеровские правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии с участием прокурора.

    Вечером 29 августа в Рудничном районе Кемерова прокурор города Берёзовского сбил мальчика. Как сообщается на сайте регионального Следственного управления СКР, под колесами автомобиля оказался ребенок, внезапно выскочивший на проезжую часть из-за стоявшего на противоположной стороне дороги транспортного средства.

    Скорую помощь и полицию вызвали очевидцы. Мальчик доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв. Проводится проверка, назначено судебно-медицинское исследование, которое установит тяжесть вреда, причиненного здоровью ребенка. Кроме того, экспертам предстоит оценить техническое состояние автомобиля.

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