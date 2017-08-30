В Осло стартовал чемпионат мира по футболу среди бездомных

В норвежской столице на чемпионате мира по футболу среди бездомных будут соревноваться 72 команды.

233 бомжи

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За кубки среди женщин и мужчин в этом году поборются спортсмены из 54 стран. Турнир проводится по своим правилам, которые на большой футбол не очень-то похожи. На поле с каждой стороны выходят только 4 игрока, включая вратаря, а матчи значительно короче обычных.



Этот чемпиона в Осло носит благотворительный характер. Организаторы используют футбол, который является одной из самых любимых игр в мире, чтобы поддержать людей в трудной ситуации и вдохновить их на изменения в жизни.