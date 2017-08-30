Возвращение Мухтара
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Возвращение Мухтара
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  • 30.08, 09:36
    В Осло стартовал чемпионат мира по футболу среди бездомных. Норвегия, бомжи, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Осло стартовал чемпионат мира по футболу среди бездомных

    В Осло стартовал чемпионат мира по футболу среди бездомных

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    В Осло стартовал чемпионат мира по футболу среди бездомных

    В Осло стартовал чемпионат мира по футболу среди бездомных

    В Осло стартовал чемпионат мира по футболу среди бездомных

      В норвежской столице на чемпионате мира по футболу среди бездомных будут соревноваться 72 команды.

      За кубки среди женщин и мужчин в этом году поборются спортсмены из 54 стран. Турнир проводится по своим правилам, которые на большой футбол не очень-то похожи. На поле с каждой стороны выходят только 4 игрока, включая вратаря, а матчи значительно короче обычных.

      Этот чемпиона в Осло носит благотворительный характер. Организаторы используют футбол, который является одной из самых любимых игр в мире, чтобы поддержать людей в трудной ситуации и вдохновить их на изменения в жизни.

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