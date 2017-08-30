В Техасе пострадавший от урагана «Харви» химзавод может взорваться в любой момент

В связи с угрозой взрыва на химзаводе в одном из округов Техаса проводится эвакуация. Операция проходит в округе Харрис, который пострадал от разрушительного шторма «Харви».
По информации агентства Reuters, речь идет о предприятии компании Arkema в городе Кросби. Людям, проживающим в радиусе 2,4 километра от завода, предписано покинуть свои дома из соображений безопасности. Весь персонал также эвакуирован. Сообщается, что завод может взлететь на воздух в любую минуту.
Растет число жертв вызванного штормом сильнейшего наводнения. В официальных сводках сообщается о 14 погибших, СМИ говорят более чем о 30 жертвах. И вода только прибывает. В Бразории не выдержала плотина на озере. Власти распространили экстренное предупреждение и призвали людей бежать прочь. Но идти тысячам граждан некуда, так как временные убежища переполнены.
В одном только конференц-зале Хьюстона скопились 9 тысяч человек. Власти собираются открыть еще несколько центров и разместить людей на крытом стадионе. Накануне в Техас приехал Дональд Трамп. Президент назвал ураган самым дорогим бедствием в истории страны. На пострадавших от стихии территориях участились случаи мародерства. Полицейские задержали 14 человек. И это только те, кого удалось поймать с поличным. В Хьюстоне пришлось ввести комендантский час.
Растет число жертв вызванного штормом сильнейшего наводнения. В официальных сводках сообщается о 14 погибших, СМИ говорят более чем о 30 жертвах. И вода только прибывает. В Бразории не выдержала плотина на озере. Власти распространили экстренное предупреждение и призвали людей бежать прочь. Но идти тысячам граждан некуда, так как временные убежища переполнены.
В одном только конференц-зале Хьюстона скопились 9 тысяч человек. Власти собираются открыть еще несколько центров и разместить людей на крытом стадионе. Накануне в Техас приехал Дональд Трамп. Президент назвал ураган самым дорогим бедствием в истории страны. На пострадавших от стихии территориях участились случаи мародерства. Полицейские задержали 14 человек. И это только те, кого удалось поймать с поличным. В Хьюстоне пришлось ввести комендантский час.
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