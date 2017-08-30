Строители Крымского моста готовятся к установке автодорожной арки

Строители приступили к подготовке морской операции по транспортировке и установке второй, автодорожной, арки Крымского моста.
Начало работ намечено на сентябрь. Точные даты пока не известны, сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».
Из сообщения «Крымского моста»: «Плавучие опоры, на которых доставили железнодорожную арку, перепроверят и переоборудуют, после чего в той же последовательности будет перевезено и смонтировано второе арочное пролетное строение. Осенью над фарватером поднимутся два арочных пролета, под которыми беспрепятственно будут проходить суда».
Арочные пролетные строения — самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого — 227 метров, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный — 5 тыс. тонн. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров над водой.
Во вторник строители завершили работы по установке в проектное положение железнодорожной арки Крымского моста. Операция длилась почти три дня.
Из сообщения «Крымского моста»: «Плавучие опоры, на которых доставили железнодорожную арку, перепроверят и переоборудуют, после чего в той же последовательности будет перевезено и смонтировано второе арочное пролетное строение. Осенью над фарватером поднимутся два арочных пролета, под которыми беспрепятственно будут проходить суда».
Арочные пролетные строения — самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого — 227 метров, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный — 5 тыс. тонн. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров над водой.
Во вторник строители завершили работы по установке в проектное положение железнодорожной арки Крымского моста. Операция длилась почти три дня.
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