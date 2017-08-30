Заблудившийся турист устроил огромный лесной пожар в Черногории

В Черногории тушат масштабный лесной пожар близ города Бар.
Огонь возник при невероятных обстоятельствах. Турист из Польши, потерявшийся на холме Шушань развел костер, чтобы сообщить спасателям о своем местоположении. Пламя из-за ветра и сухой травы быстро распространилось по холму.
Потерявшийся поляк до сих пор не найден. К тушению пожара планируется привлечь авиацию, в том числе из соседней Хорватии, передает РИА Новости.
Потерявшийся поляк до сих пор не найден. К тушению пожара планируется привлечь авиацию, в том числе из соседней Хорватии, передает РИА Новости.
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