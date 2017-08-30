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  • 30.08, 06:34

    Заблудившийся турист устроил огромный лесной пожар в Черногории

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    Заблудившийся турист устроил огромный лесной пожар в Черногории

    Заблудившийся турист устроил огромный лесной пожар в Черногории

    В Черногории тушат масштабный лесной пожар близ города Бар.

    Огонь возник при невероятных обстоятельствах. Турист из Польши, потерявшийся на холме Шушань развел костер, чтобы сообщить спасателям о своем местоположении. Пламя из-за ветра и сухой травы быстро распространилось по холму.

    Потерявшийся поляк до сих пор не найден. К тушению пожара планируется привлечь авиацию, в том числе из соседней Хорватии, передает РИА Новости.

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