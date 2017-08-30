В Краснодаре поймали одного из участников стрельбы по полицейским

В ночь на среду задержали одного из участников нападения на полицейских в Краснодаре.
Как рассказали «Интерфаксу» в УМВД по краю, мужчина попытался скрыться, но был задержан полицейскими. Операцию провели при силовой поддержке отряда «Гром».
По предварительным данным, задержан 21-летний Никита Медведев. Второго подозреваемого, 25-летнего Дмитрия Карачкина, разыскивают.
В понедельник днем сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Camry, в салоне которого находились водитель и два пассажира. В ходе проверки документов 21-летний водитель ударил по лицу одного из полицейских, после чего выстрелил в другого стража порядка.
Один из пассажиров сбежал, второй был задержан. Это бывший лидер ультраправой националистической группировки Владислав Гмыря. Стрелявший попытался скрыться на автомобиле, при этом он продолжал вести огонь. На светофоре он попал в ДТП и, оставив машину, скрылся.
По предварительным данным, задержан 21-летний Никита Медведев. Второго подозреваемого, 25-летнего Дмитрия Карачкина, разыскивают.
В понедельник днем сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Camry, в салоне которого находились водитель и два пассажира. В ходе проверки документов 21-летний водитель ударил по лицу одного из полицейских, после чего выстрелил в другого стража порядка.
Один из пассажиров сбежал, второй был задержан. Это бывший лидер ультраправой националистической группировки Владислав Гмыря. Стрелявший попытался скрыться на автомобиле, при этом он продолжал вести огонь. На светофоре он попал в ДТП и, оставив машину, скрылся.
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