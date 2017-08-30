Квартирный вопрос
ТВ-Эфир
Квартирный вопрос
30 августа, 12:00
Фестиваль Томатина
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.08, 03:32

    В Краснодаре поймали одного из участников стрельбы по полицейским

    комментировать

    В Краснодаре поймали одного из участников стрельбы по полицейским

    В Краснодаре поймали одного из участников стрельбы по полицейским

    В ночь на среду задержали одного из участников нападения на полицейских в Краснодаре.

    Как рассказали «Интерфаксу» в УМВД по краю, мужчина попытался скрыться, но был задержан полицейскими. Операцию провели при силовой поддержке отряда «Гром».

    По предварительным данным, задержан 21-летний Никита Медведев. Второго подозреваемого, 25-летнего Дмитрия Карачкина, разыскивают.

    смотретьОбстрелявшие полицейских в Краснодаре связаны с ОПГ
    Обстрелявшие полицейских в Краснодаре связаны с ОПГ
    В понедельник днем сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Camry, в салоне которого находились водитель и два пассажира. В ходе проверки документов 21-летний водитель ударил по лицу одного из полицейских, после чего выстрелил в другого стража порядка.

    Один из пассажиров сбежал, второй был задержан. Это бывший лидер ультраправой националистической группировки Владислав Гмыря. Стрелявший попытался скрыться на автомобиле, при этом он продолжал вести огонь. На светофоре он попал в ДТП и, оставив машину, скрылся.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru