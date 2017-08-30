На US Open из-за дождя отложили почти все матчи

All matches outside Ashe are cancelled for Tuesday day session, but play in Ashe will continue as scheduled. https://t.co/6FrSVqEZBO #USOpen pic.twitter.com/h8xzrPE0My — US Open Tennis (@usopen) 29 августа 2017 г.

Это не коснулось матчей, которые играются на центральном корте Артура Эша, у которого есть крыша. На нем уже сыграли Рафаэль Надаль и Душан Лайович, позднее там встретятся Мэдисон Киз и Элиза Мертенс и Роджер Федерер с Фрэнсисом Тиафу.Перенесены матчи с участием 10 россиян — Евгении Родиной, Светланы Кузнецовой, Дарьи Касаткиной, Михаила Южного, Андрея Кузнецова, Софьи Жук, Андрея Рублёва, Анастасии Павлюченковой, а также поединок между Еленой Весниной и Анной Блинковой.