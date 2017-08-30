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  • 30.08, 03:32

    На US Open из-за дождя отложили почти все матчи

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    На US Open из-за дождя отложили почти все матчи

    На US Open <nobr>из-за</nobr> дождя отложили почти все матчи

    Организаторы US Open из-за непогоды перенесли все матчи вторника, запланированные на открытых кортах, на среду.

    Это не коснулось матчей, которые играются на центральном корте Артура Эша, у которого есть крыша. На нем уже сыграли Рафаэль Надаль и Душан Лайович, позднее там встретятся Мэдисон Киз и Элиза Мертенс и Роджер Федерер с Фрэнсисом Тиафу.

    Перенесены матчи с участием 10 россиян — Евгении Родиной, Светланы Кузнецовой, Дарьи Касаткиной, Михаила Южного, Андрея Кузнецова, Софьи Жук, Андрея Рублёва, Анастасии Павлюченковой, а также поединок между Еленой Весниной и Анной Блинковой.


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