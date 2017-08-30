В истории с «пьяным мальчиком» появилась еще одна женщина

Невероятный поворот в деле «пьяного мальчика». Новая фигурантка уверяет, что она — настоящая убийца Алёши Шимко из Балашихи.
Она постучалась в дверь, представилась Оксаной и сразу заявила, что приехала из Германии специально для того, чтобы покаяться в смерти малыша. Отец Алёши Роман передал странную незнакомку бригаде неотложной психиатрической помощи. При этом мужчина уверен: новый виток сумасшествия вокруг смерти его сына — вовсе не случайность.
Роман Шимко: «Мне интересно, кто она и от кого. Сумочка у нее была прозрачная, вот я не посмотрел, может, там была скрытая видеокамера. Она пыталась показать свой невменяемый взгляд, трясущиеся руки, дрожащий голос. Когда я ей говорил, задавал четкие вопросы, где она остановилась в России, она это скрывает. Мне кажется, больные шизофренией или прочими отклонениями не способны на это — что-то утаивать, врать».
Шестилетнего Алёшу Шимко действительно сбила насмерть женщина — у собственного подъезда, на глазах дедушки. И кошмар для семьи на этом не закончился. Экспертиза якобы показала — в крови погибшего малыша на момент ДТП было 2,7 промилле алкоголя. Хотя врачи уверяли — такого просто не может быть, доза для ребенка смертельная. О праве на контроль над расследованием спорили высшие чины силовых структур. Дело затянулось на месяцы. Виновница гибели Алеши сейчас находится в СИЗО.
Подробности — в материале «Итогов дня».
Роман Шимко: «Мне интересно, кто она и от кого. Сумочка у нее была прозрачная, вот я не посмотрел, может, там была скрытая видеокамера. Она пыталась показать свой невменяемый взгляд, трясущиеся руки, дрожащий голос. Когда я ей говорил, задавал четкие вопросы, где она остановилась в России, она это скрывает. Мне кажется, больные шизофренией или прочими отклонениями не способны на это — что-то утаивать, врать».
Шестилетнего Алёшу Шимко действительно сбила насмерть женщина — у собственного подъезда, на глазах дедушки. И кошмар для семьи на этом не закончился. Экспертиза якобы показала — в крови погибшего малыша на момент ДТП было 2,7 промилле алкоголя. Хотя врачи уверяли — такого просто не может быть, доза для ребенка смертельная. О праве на контроль над расследованием спорили высшие чины силовых структур. Дело затянулось на месяцы. Виновница гибели Алеши сейчас находится в СИЗО.
Подробности — в материале «Итогов дня».
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