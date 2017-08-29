Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
30 августа, 12:00
Фестиваль Томатина
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.08, 00:30

    Charlie Hebdo поглумился над жертвами шторма «Харви» в Техасе

    комментировать
    Charlie Hebdo поглумился над жертвами шторма «Харви» в Техасе

    Charlie Hebdo поглумился над жертвами шторма «Харви» в Техасе

    Charlie Hebdo поглумился над жертвами шторма «Харви» в Техасе

    Скандальный сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на погибших из-за шторма «Харви» и вызванного им наводнения в Техасе.

    Номер выйдет в среду, но изображение обложки с карикатурой уже есть в Интернете.

    На рисунке изображены наполовину утонувшие знамена Третьего рейха. Из воды торчат поднятые в нацистском приветствии руки. Подпись к рисунку: «Бог есть! Он утопил всех неонацистов в Техасе».

    Так Charlie Hebdo связал вызванное «Харви» наводнение с недавними беспорядками в Шарлоттсвилле, Вирджиния, где из-за решения местных властей демонтировать памятник генералу-конфедерату столкнулись ультраправые активисты и их противники. Техас во время войны поддерживал союз южных рабовладельческих штатов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru