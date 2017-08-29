Charlie Hebdo поглумился над жертвами шторма «Харви» в Техасе

Скандальный сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на погибших
из-за шторма «Харви» и вызванного им наводнения в Техасе.
Номер выйдет в среду, но изображение обложки с карикатурой уже есть в Интернете.
На рисунке изображены наполовину утонувшие знамена Третьего рейха. Из воды торчат поднятые в нацистском приветствии руки. Подпись к рисунку: «Бог есть! Он утопил всех неонацистов в Техасе».
Так Charlie Hebdo связал вызванное «Харви» наводнение с недавними беспорядками в Шарлоттсвилле, Вирджиния, где из-за решения местных властей демонтировать памятник генералу-конфедерату столкнулись ультраправые активисты и их противники. Техас во время войны поддерживал союз южных рабовладельческих штатов.
На рисунке изображены наполовину утонувшие знамена Третьего рейха. Из воды торчат поднятые в нацистском приветствии руки. Подпись к рисунку: «Бог есть! Он утопил всех неонацистов в Техасе».
Так Charlie Hebdo связал вызванное «Харви» наводнение с недавними беспорядками в Шарлоттсвилле, Вирджиния, где из-за решения местных властей демонтировать памятник генералу-конфедерату столкнулись ультраправые активисты и их противники. Техас во время войны поддерживал союз южных рабовладельческих штатов.
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