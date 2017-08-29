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  • 30.08, 00:30

    Прыгун Меньков одержал победу на этапе Мирового вызова в Загребе

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    • Фото РИА Новости, Антон Денисов
    Прыгун Меньков одержал победу на этапе Мирового вызова в Загребе

    Прыгун Меньков одержал победу на этапе Мирового вызова в Загребе

    Прыгун Меньков одержал победу на этапе Мирового вызова в Загребе
  • Фото РИА Новости, Антон Денисов

    • Российский легкоатлет Александр Меньков выиграл соревнования по прыжкам в длину на этапе Мирового вызова в Загребе.

    Результат россиянина — 7,98 метра. Второе место у Майкла Хартфилда из США (7,93 метра). Третьим стал серб Лазар Анич (7,70).

    Также на этапе Мирового вызова в Загребе россиянка Ирина Гордеева стала второй в прыжках в высоту. Ее результат — 1,88 метра. Победила польская прыгунья Камила Личвинко с результатом 1,96 м.

    Российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.

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