Прыгун Меньков одержал победу на этапе Мирового вызова в Загребе

Российский легкоатлет Александр Меньков выиграл соревнования по прыжкам в длину на этапе Мирового вызова в Загребе.
Результат россиянина — 7,98 метра. Второе место у Майкла Хартфилда из США (7,93 метра). Третьим стал серб Лазар Анич (7,70).
Также на этапе Мирового вызова в Загребе россиянка Ирина Гордеева стала второй в прыжках в высоту. Ее результат — 1,88 метра. Победила польская прыгунья Камила Личвинко с результатом 1,96 м.
Российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.
Также на этапе Мирового вызова в Загребе россиянка Ирина Гордеева стала второй в прыжках в высоту. Ее результат — 1,88 метра. Победила польская прыгунья Камила Личвинко с результатом 1,96 м.
Российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.
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