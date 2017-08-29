Небензя призвал СБ ООН искать новые подходы к ситуации с КНДР

В Москве встревожены словами президента США Трампа о том, что Вашингтон рассматривает все варианты разрешения ситуации вокруг КНДР. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «Разумеется, это вызывает тревогу, потому что напряжение высоко и мы до сих пор не знаем, у кого крепче нервы».
Комментируя возможное усиление санкционного давления на Пхеньян, Небензя отметил, что необходимо дать время для эффективной имплементации действующих ограничений, например, одобренных Совбезом в начале августа. По его словам, Москва настаивает на поиске новых политических подходов к решению ситуации с КНДР, передает «Интерфакс».
В ночь на вторник КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты. Она пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты рассматривают «все возможные варианты» решения проблемы с КНДР.
Комментируя возможное усиление санкционного давления на Пхеньян, Небензя отметил, что необходимо дать время для эффективной имплементации действующих ограничений, например, одобренных Совбезом в начале августа. По его словам, Москва настаивает на поиске новых политических подходов к решению ситуации с КНДР, передает «Интерфакс».
В ночь на вторник КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты. Она пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты рассматривают «все возможные варианты» решения проблемы с КНДР.
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