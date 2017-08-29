Взорвавшему автобус «Боруссии» россиянину предъявили обвинения

Прокуратура немецкого Дортмунда предъявила официальное обвинение гражданину России и Германии Сергею В., который подорвал автобус с футболистами «Боруссии».
Его обвинили в покушении на убийство 28 человек, нанесении телесных повреждений двоим из них и незаконном приобретении взрывчатки. Сергей В. находится под арестом и не признает вину, сообщает Deutsche Welle.
В апреле перед матчем «Боруссии» с «Монако» в Лиге чемпионов на пути следования автобуса с немецкой командой сдетонировали три взрывных устройства. Ранения получили футболист Марк Бартра и полицейский. По версии следствия, бомбы установил Сергей В.
Россиянин предполагал, что в результате взрывов клуб лишится ведущих игроков и акции «Боруссии» сильно упадут в цене. Однако его план провалился, нажиться ему не удалось, а благодаря подозрительной ставке полиция вышла на его след.
В апреле перед матчем «Боруссии» с «Монако» в Лиге чемпионов на пути следования автобуса с немецкой командой сдетонировали три взрывных устройства. Ранения получили футболист Марк Бартра и полицейский. По версии следствия, бомбы установил Сергей В.
Россиянин предполагал, что в результате взрывов клуб лишится ведущих игроков и акции «Боруссии» сильно упадут в цене. Однако его план провалился, нажиться ему не удалось, а благодаря подозрительной ставке полиция вышла на его след.
Комментарии