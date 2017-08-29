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  • 29.08, 22:59

    Взорвавшему автобус «Боруссии» россиянину предъявили обвинения

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    Взорвавшему автобус «Боруссии» россиянину предъявили обвинения

    Взорвавшему автобус «Боруссии» россиянину предъявили обвинения

    Прокуратура немецкого Дортмунда предъявила официальное обвинение гражданину России и Германии Сергею В., который подорвал автобус с футболистами «Боруссии».

    Его обвинили в покушении на убийство 28 человек, нанесении телесных повреждений двоим из них и незаконном приобретении взрывчатки. Сергей В. находится под арестом и не признает вину, сообщает Deutsche Welle.

    В апреле перед матчем «Боруссии» с «Монако» в Лиге чемпионов на пути следования автобуса с немецкой командой сдетонировали три взрывных устройства. Ранения получили футболист Марк Бартра и полицейский. По версии следствия, бомбы установил Сергей В.

    Россиянин предполагал, что в результате взрывов клуб лишится ведущих игроков и акции «Боруссии» сильно упадут в цене. Однако его план провалился, нажиться ему не удалось, а благодаря подозрительной ставке полиция вышла на его след.

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