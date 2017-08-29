Собянин открыл в столице самую большую школу России

Самая большая школа России была открыта сегодня в столичном районе Некрасовка. В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.
Площадь новой школы составляет 28,5 тыс. кв. метров, она рассчитана на 2100 мест. Через несколько дней учебное заведение примет первых школьников.
Сергей Собянин: «Я надеюсь, что эта школа не только будет самой большой по размеру, но и по качеству образования будет достойной».
Общаясь с учениками школы и их родителями, градоначальник напомнил, что раньше Некрасовка была не самым лучшим районом Москвы. Однако сейчас, по его словам, там происходят положительные изменения, передает ТАСС.
Сергей Собянин: «В этом году ввели современную поликлинику, будут введены несколько детских садов и еще одна школа».
В 2018 году в районе появится новая Кожуховская линия метрополитена. Кроме этого, уже принято решение о возведении крупного спорткомплекса, торгово-развлекательного центра и большого парка.
Сергей Собянин: «Я надеюсь, что эта школа не только будет самой большой по размеру, но и по качеству образования будет достойной».
Общаясь с учениками школы и их родителями, градоначальник напомнил, что раньше Некрасовка была не самым лучшим районом Москвы. Однако сейчас, по его словам, там происходят положительные изменения, передает ТАСС.
Сергей Собянин: «В этом году ввели современную поликлинику, будут введены несколько детских садов и еще одна школа».
В 2018 году в районе появится новая Кожуховская линия метрополитена. Кроме этого, уже принято решение о возведении крупного спорткомплекса, торгово-развлекательного центра и большого парка.
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