Полиция проверяет сообщение о стрельбе из автомата на МКАД

Полиция Москвы проверяет сообщение очевидца о стрельбе из автомата водителем автомобиля на МКАД.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице, «полицейские проверяют сообщение очевидца, заявившего о том, что из автомобиля на МКАД якобы велась стрельба из автоматического оружия».
Между тем источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что полиция в связи с инцидентом разыскивает автомобиль BMW.
Между тем источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что полиция в связи с инцидентом разыскивает автомобиль BMW.
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