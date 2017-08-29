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  • 29.08, 21:29

    Полиция проверяет сообщение о стрельбе из автомата на МКАД

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    Полиция проверяет сообщение о стрельбе из автомата на МКАД

    Полиция проверяет сообщение о стрельбе из автомата на МКАД

    Полиция Москвы проверяет сообщение очевидца о стрельбе из автомата водителем автомобиля на МКАД.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице, «полицейские проверяют сообщение очевидца, заявившего о том, что из автомобиля на МКАД якобы велась стрельба из автоматического оружия».

    Между тем источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что полиция в связи с инцидентом разыскивает автомобиль BMW.

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