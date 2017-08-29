Бумажная мода: в Москве показали не воплощенные в жизнь наряды 20-х годов

Любители моды сегодня отправились на ВДНХ, в выставочный центр, который находится прямо внутри постамента «Рабочий и колхозница». Там показывают женские наряды, которые были задуманы в 20-х годах прошлого века, но в реальность почти не воплотились.

Мода советского конструктивизма — ей восхищались во всем мире, хотя существовала она в большинстве своем лишь на эскизах. Рабочим и колхозницам тогда было явно не до авангардных нарядов.



Есть термин «бумажная архитектура» — это когда здание нарисовали на бумаге, но не построили. Мода 20-х тоже в какой-то степени бумажная. Так могли бы выглядеть миллионы советских тружениц, если бы сбылись мечты Веры Мухиной, Надежды Ламановой, Варвары Степановой. Они делали эскизы, публиковали их в модных журналах и даже возили пробные экземпляры за рубеж.



В 1925 году на международной выставке в Париже Гран-при взяла Надежда Ламанова, которая еще недавно одевала великих княгинь в кринолины. Она стала флагманом невиданного до сих пор жанра. Но в массовое производство эти костюмы не запустили, потому что производства толком не было. Каждый одевался как мог — женские пальто перекраивали из солдатских шинелей, платья шили из полотенец. Чуть ли не единственным заказчиком авангардных нарядов стал театр.



Все наряды здесь пошиты специально для выставки, по найденным в архивах и музеях рисункам. Сшитая по эскизам столетней давности одежда выглядит модно, и кто только этим не пользуется. Конструктивистские мотивы легко увидеть и в форме нашей олимпийской сборной, в спецовках нефтяников. Так что авангард в итоге стал массовым, пусть и через 100 лет.



Подробности — в видеоматериале.