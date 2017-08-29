Морские дьяволы
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  • 29.08, 21:29
    Фильм-расследование Ястржембского об амурских тиграх выходит на большой экран. браконьерство, Дальний Восток, кино, тигры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФильм-расследование Ястржембского об амурских тиграх выходит на большой экран

    Фильм-расследование Ястржембского об амурских тиграх выходит на большой экран

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    <nobr>Фильм-расследование</nobr> Ястржембского об амурских тиграх выходит на большой экран

    Фильм-расследование Ястржембского об амурских тиграх выходит на большой экран

    <nobr>Фильм-расследование</nobr> Ястржембского об амурских тиграх выходит на большой экран

      На большой экран выходит новый документальный фильм Сергея Ястржембского, посвященный защите амурского тигра.

      Несмотря на все усилия по сохранению популяции, от рук браконьеров ежегодно погибают десятки этих редких животных. Амурский тигр пользуется огромным спросом на нелегальном рынке в Азии. Шкура хищника у китайцев считается ценным трофеем. А мясо — деликатесом. Кто стоит за добычей хищников? Авторы фильма решили провести собственное расследование и привлечь внимание к этой проблеме. Съемки велись на Дальнем Востоке, России и в Китае.

      Сергей Ястржембский: «Тигров снимать не проблема. Проблема снимать людей, которые занимаются нелегальным бизнесом. И значительная часть материала была снята на скрытые камеры. Мы снимали в таких местах, где никогда бы нас не пустили с камерами нормальными».

      Фильм создан при поддержке центра «Амурский тигр», который занимается восстановлением популяции. В дикой природе этих хищников осталось всего чуть более 500.

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