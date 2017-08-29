Путин вручил зеленую папку с замечаниями главе Мордовии

Владимир Путин передал врио главы Мордовии Владимиру Волкову жалобы, которые поступили от жителей региона во время прямой линии.

Владимир Путин: «Вы человек опытный, вы сейчас упомянули об обращениях граждан — я вам передам вот эту папку с обращениями жителей Мордовии ко мне в ходе прямой линии, посмотрите. Вопросы традиционные, тем не менее на некоторые нужно обратить особое внимание: состояние сельских дорог, отсутствие социальной инфраструктуры в новостройках, в том числе в Саранске — построили новый микрорайон, но при этом нет ни одного детского садика.



Надо обращать на это внимание при строительстве и ставить задачи, обусловливать предоставление земли обязательным сопровождением, возведением социальной инфраструктуры».



Кроме сельских дорог и инфраструктуры, президент обратил внимание на ситуацию с заработной платой в регионе. Еще одна проблема — это места отдыха у озера Инерка, которое, судя по жалобам жителей Мордовии, обнесено забором. Путин потребовал разобраться, соответствует это закону или нет.