Морские дьяволы
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  • 29.08, 21:29
    Раскидавшего заявления граждан по кабинету участкового уволили с работы. Московская область, полиция, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРаскидавшего заявления граждан по кабинету участкового уволили с работы

    Раскидавшего заявления граждан по кабинету участкового уволили с работы

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    Раскидавшего заявления граждан по кабинету участкового уволили с работы

    Раскидавшего заявления граждан по кабинету участкового уволили с работы

      Лейтенанта полиции из Подмосковья, снявшего скандальный видеоролик, в котором он выбрасывает за порог заявления граждан, уволили.

      На кадрах, которые наделали много шума, человек в форме берет заявления горожан, складывает их в стопку, а затем выбрасывает за порог. В МВД подтвердили, что герой видео — участковый Олег Лебин, который трудился в подмосковном Королёве.

      Вскоре выяснилось, что Лебин накануне записи видеоролика поругался со своим начальником и принял решение уйти со службы. На прощание он записал видео о том, что думает о профессии, и намеренно выложил провокационный ролик в Сеть. Перед тем как подписать рапорт об увольнении, участковый решил отгулять свой отпуск. Из которого его уже никто не ждет.

      Пожалуй, это была самая молниеносная внутренняя проверка за всю историю ведомства: спустя всего два часа после появления видео в Сети Лебин был уволен. Выходку офицеру не простили, и это не точка. Эксперты объясняют, что это настолько серьезное нарушение дисциплины, что вряд ли вспыльчивый лейтенант когда-то сможет вернуться на службу.

      Подробности — в видеоматериале.

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