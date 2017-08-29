Известный скрипач Дмитрий Коган умер в 38 лет

Российский скрипач, заслуженный артист России Дмитрий Коган скончался на
39-м году жизни.
О смерти музыканта сообщила его персональный ассистент Жанна Прокофьева. По словам женщины, причиной ухода скрипача из жизни стало онкологическое заболевание, сообщает ТАСС.
Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в известной музыкальной семье. Его дедом был выдающийся скрипач Леонид Коган, бабушка — известная скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец — дирижер Павел Коган, мать — пианистка Любовь Казинская, окончившая Академию музыки им. Гнесиных.
В 10 лет Дмитрий впервые выступил с симфоническим оркестром, в 15 — с оркестром в Большом зале Московской консерватории. В 1997 году состоялся дебют музыканта в Великобритании и США. Дмитрий Коган постоянно выступал в самых престижных концертных залах Европы, Азии, Америки, Австралии, на Ближнем Востоке, в странах СНГ и Балтии. В 2010 году он был удостоен звания заслуженного артиста РФ.
Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в известной музыкальной семье. Его дедом был выдающийся скрипач Леонид Коган, бабушка — известная скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец — дирижер Павел Коган, мать — пианистка Любовь Казинская, окончившая Академию музыки им. Гнесиных.
В 10 лет Дмитрий впервые выступил с симфоническим оркестром, в 15 — с оркестром в Большом зале Московской консерватории. В 1997 году состоялся дебют музыканта в Великобритании и США. Дмитрий Коган постоянно выступал в самых престижных концертных залах Европы, Азии, Америки, Австралии, на Ближнем Востоке, в странах СНГ и Балтии. В 2010 году он был удостоен звания заслуженного артиста РФ.
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