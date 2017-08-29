Хабаровской «группой смерти» управляла девушка

Сегодня правоохранительные органы задержали двух администраторов так называемых групп смерти — в Московской области и Хабаровском крае. Как оказалось, хабаровской группой смерти в соцсети управляла девушка, которая ранее хотела покончить с собой.
Подозреваемая в создании «группы смерти» вела целый журнал учета своих подопечных. Она записывала привычки каждого из них, слабые стороны, чтобы в случае чего знать, на что надавить. В некоторых ситуациях она и вовсе угрожала своим подписчикам: если очередное задание будет провалено, несчастье случится с родственниками.
При этом девушка, судя по всему, и сама держала смерть на коротком поводке: оперативники обнаружили у нее на руках довольно свежие шрамы, которые говорят о том, что она пыталась свести счеты с жизнью.
Во время обыска полицейские нашли много не самых жизнерадостных рисунков и портрет Филиппа Будейкина, больше известного по прозвищу Филипп Лис. Это один из первых задержанных администраторов «групп смерти» — в июне суд Санкт-Петербурга уже отправил его в колонию на три года. Будейкина признали виновным по статье «Доведение до самоубийства».
При этом девушка, судя по всему, и сама держала смерть на коротком поводке: оперативники обнаружили у нее на руках довольно свежие шрамы, которые говорят о том, что она пыталась свести счеты с жизнью.
Во время обыска полицейские нашли много не самых жизнерадостных рисунков и портрет Филиппа Будейкина, больше известного по прозвищу Филипп Лис. Это один из первых задержанных администраторов «групп смерти» — в июне суд Санкт-Петербурга уже отправил его в колонию на три года. Будейкина признали виновным по статье «Доведение до самоубийства».
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