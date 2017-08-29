Морские дьяволы
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  • 29.08, 19:58

    Вооруженные «монахини» попытались ограбить банк в США

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    Вооруженные «монахини» попытались ограбить банк в США

    Вооруженные «монахини» попытались ограбить банк в США

    Вооруженные «монахини» попытались ограбить банк в США

    ФБР проводит расследование по факту попытки ограбления банка в американском штате Пенсильвания двумя женщинами, одетыми в монашеские рясы.

    Как передает РИА Новости, инцидент произошел в населенном пункте Таннерсвиль. По данным полиции, две женщины в рясах вошли в отделение Citizens Bank, одна из них достала оружие и потребовала у кассира деньги.

    Полиция предполагает, что сотрудница банка успела нажать тревожную кнопку, поэтому неудачливые грабительницы покинули банковское отделение ни с чем.

    Отмечается, что на обеих женщинах во время инцидента были монашеские одеяния и соответствующие головные уборы, одна из них носила солнечные очки. Другие обстоятельства происшествия не уточняются.

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