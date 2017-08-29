Морские дьяволы
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  • 29.08, 21:28
    В США на помощь судьям пришел искусственный интеллект. изобретения, Интернет, суды, США, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США на помощь судьям пришел искусственный интеллект

    В США на помощь судьям пришел искусственный интеллект

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    В США на помощь судьям пришел искусственный интеллект

    В США на помощь судьям пришел искусственный интеллект

      Западные СМИ узнали о намерении внедрить в судебную систему США искусственный интеллект. Речь о компьютерах, которые, если верить источникам, должны будут помогать служителям Фемиды выносить решения. В последнее время число судебных тяжб резко выросло и сотрудники просто не справляются.

      Невероятная новость о том, что искусственный интеллект научился выносить приговор, вызвала переполох. Многие даже начали представлять процесс, на котором в мантии восседают роботы. Но за океаном поспешили успокоить: принимать решения все же будут люди, но действительно с помощью искусственного интеллекта.

      Первым на этот эксперимент отважился судья из Огайо Энтони Капицци. Он рассматривает в основном дела о лишении родительских прав — по 30 в день. Все обстоятельства из каждого материала не запомнишь, и тут на помощь и придет компьютер. Он будет анализировать факты и выдавать рекомендации. И — что очень важно — пока к ним человек может прислушаться, а может и проигнорировать.

      Однако разработчики искусственного интеллекта заявили, что их детище обучаемо. Не исключено, что в случае с судебной практикой машина и вправду сможет выносить приговор, пройдя курс юриспруденции. К примеру, есть данные о том, что компьютер, проанализировав архивные дела Европейского суда по правам человека, в 79% случаев угадал решения.

      Подробности и комментарии экспертов — в сюжете программы «ЧП».

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