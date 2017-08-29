«Неизвестное существо» перепугало жителей Тайваня: видео

Жительница Тайваня обнаружила во время прогулки по берегу моря «неизвестную форму жизни».

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Тайвань

Загадочное существо сняли на видео, которое позже попало в Сеть. На кадрах видно, как создание, похожее на клубок черных ниток, медленно ползет по песку, принимая при этом причудливые формы. Автор ролика предположила, что это некая «неизвестная форма жизни».



Однако вскоре выяснилось, что существо, так напугавшее очевидцев и некоторых пользователей Сети, является водяным червем-паразитом. Он обитает в пресной воде практически по всему миру.