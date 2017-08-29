На Украине заявили о переходе ко второму этапу торговой блокады Донбасса

Организаторы торговой блокады Донбасса переходят к ее второму этапу. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Украины Семён Семенченко в интервью телеканалу ZIK.
Семён Семенченко: «Сейчас мы переходим ко второму этапу. Мы должны заставить Ахметова прекратить финансирование террористов, мы должны положить конец тарифу „Роттердам плюс“».
По словам Семенченко, за лето у российской границы были накоплены серьезные силы, открыты лагеря. Он отметил: эти силы готовы действовать как представители гражданского общества, если государство и «впредь будет бездействовать в деле укрепления нашей обороноспособности».
При этом Семенченко указал на положительный, по его мнению, результат первого этапа торговой блокады. В частности, Киев начал закупать американский антрацитовый уголь.
США поставляют Украине уголь по 113 долларов за тонну. Это почти вдвое превышает стоимость российского угля (60–70 долларов за тонну). Донбасский уголь аналогичной марки обходился еще дешевле. Первая партия дорогостоящего американского угля отправилась на Украину на прошлой неделе.
По словам Семенченко, за лето у российской границы были накоплены серьезные силы, открыты лагеря. Он отметил: эти силы готовы действовать как представители гражданского общества, если государство и «впредь будет бездействовать в деле укрепления нашей обороноспособности».
При этом Семенченко указал на положительный, по его мнению, результат первого этапа торговой блокады. В частности, Киев начал закупать американский антрацитовый уголь.
США поставляют Украине уголь по 113 долларов за тонну. Это почти вдвое превышает стоимость российского угля (60–70 долларов за тонну). Донбасский уголь аналогичной марки обходился еще дешевле. Первая партия дорогостоящего американского угля отправилась на Украину на прошлой неделе.
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