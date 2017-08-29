Полицейские на велосипедах поймали одного из самых опасных преступников США

Полицейский патруль на велосипедах задержал в канадском Монреале (провинция Квебек) одного из самых разыскиваемых в США преступников.
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Как передает ТАСС, уроженец Лаоса Катай-Хаофон Сичантха, более известный как Као, входил в список самых разыскиваемых и опасных преступников Иммиграционной и таможенной службы США.
Монреальские полицейские задержали мужчину вместе с подельником во время обычного патрулирования улиц еще 23 августа, но известно об этом стало только сейчас. При проверке документов разыскиваемый попытался убежать, но был быстро пойман стражами порядка.
После задержания Као предъявил фальшивое удостоверение личности американского гражданина. При проверке в участке выяснилось, что его с 2005 года разыскивают в США за распространение наркотиков, а за поимку Сичантха была объявлена награда в размере 25 тысяч долларов США. Также сообщается, что он может быть вооружен и очень опасен.
Позже выяснилось, что уроженца Лаоса разыскивала и полиция канадской провинции Онтарио, где он также занимался распространением наркотиков. В последний раз преступника видели в 2013 году.
Монреальские полицейские задержали мужчину вместе с подельником во время обычного патрулирования улиц еще 23 августа, но известно об этом стало только сейчас. При проверке документов разыскиваемый попытался убежать, но был быстро пойман стражами порядка.
После задержания Као предъявил фальшивое удостоверение личности американского гражданина. При проверке в участке выяснилось, что его с 2005 года разыскивают в США за распространение наркотиков, а за поимку Сичантха была объявлена награда в размере 25 тысяч долларов США. Также сообщается, что он может быть вооружен и очень опасен.
Позже выяснилось, что уроженца Лаоса разыскивала и полиция канадской провинции Онтарио, где он также занимался распространением наркотиков. В последний раз преступника видели в 2013 году.
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