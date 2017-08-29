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  • 29.08, 18:26

    Генсек ООН обвинил КНДР в подрыве возможностей для диалога

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    Генсек ООН обвинил КНДР в подрыве возможностей для диалога

    Генсек ООН обвинил КНДР в подрыве возможностей для диалога

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил очередное ракетное испытание, которое провела КНДР в ночь на 29 августа.

    Генсек ООН заявил, что Пхеньян подрывает региональную безопасность и возможности для диалога.

    Из заявления ООН: «Генеральный секретарь осуждает последний пуск баллистической ракеты КНДР в нарушение резолюций Совета Безопасности. Запуск подрывает региональную безопасность и стабильность и усилия по созданию возможностей для диалога».

    Гутерриш призвал правительство КНДР «полностью соблюдать свои международные обязательства и работать над открытием каналов коммуникации».

    В сообщении также отмечается, что генсек ООН «остается на связи со всеми вовлеченными сторонами».

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