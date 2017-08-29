Деревню в Ульяновской области залило зловонной жижей со спиртзавода

В Ульяновской области прокуратура начала проверку деятельности спиртзавода, устроившего в близлежащей деревне настоящую экологическую катастрофу. На заводе прорвало котлованы с отходами спиртового производства, и тонны зловонной жижи хлынули в местный пруд, уничтожая на своем пути все живое. Причем, по одной из версий, этот прорыв — преднамеренная акция.

Вокруг деревни Мулловка сейчас апокалипсис местного разлива. Из-за аварии на соседнем предприятии смыло и луга, и деревья. Это было похоже на прорыв дамбы. Только прорвало хранилище отходов соседнего предприятия. Сельские дороги вмиг превратились в полноводные реки. Тонны зловонной химии хлынули через сельские огороды прямиком в пруд. Вырвавшиеся на волю отходы спровоцировали экологическое бедствие. В местном пруду всплыла вся рыба — от крупной до мальков.



Жители уверяют: поселок отравило фармакологическое предприятие. Хотя поправлять здоровье его продукцией больше по душе местным алкоголикам. Под красивой вывеской «галеновые препараты» здесь производят сусло для «перчиков» и «боярышников», которые потом продаются по всей стране. Начальство сейчас прячется за закрытыми дверями. Для журналистов его второй день нет.



Спиртзавод здесь с советских времен. Но если раньше пахло свеклой и хмелем, то сейчас, когда процесс брожения ускорили, завоняло формальдегидами. Протекшая горячая жижа (так называемая «барда») — отходы спиртового производства. Тонны химии здесь хранились 10 лет. Все это время люди жаловались на невыносимые запахи. Накануне на предприятии, наконец, объявили о начале утилизации. Но сама утилизация получилась быстрой и внеплановой.



Теперь дурно пахнущей историей заинтересовались в прокуратуре. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.