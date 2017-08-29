Следствие вели…
ТВ-Эфир
Следствие вели…
30 августа, 12:00
Фестиваль Томатина
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.08, 18:27

    Осы искусали 19 воспитанников детсада на юге Москвы

    6 комментариев

    Осы искусали 19 воспитанников детсада на юге Москвы

    Осы искусали 19 воспитанников детсада на юге Москвы

    Инцидент произошел в детском саду №2680 на Ереванской улице.

    На малышей во время прогулки напали осы. Пострадали 19 детей и двое взрослых. По предварительным данным, госпитализация пострадавшим не потребовалась. Дошкольникам оказали первую помощь, после этого детей передали родителям.

    В столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщили, что на Ереванскую улицу выезжали спасатели. Они обнаружили осиный улей под полом уличной деревянной беседки, достали его и увезли.

    Еще один отряд спасателей выезжал в детский сад №550 в Орехово-Зуевском проезде на юго-востоке Москвы. Второй улей был ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru