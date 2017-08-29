Осы искусали 19 воспитанников детсада на юге Москвы

Инцидент произошел в детском саду №2680 на Ереванской улице.
На малышей во время прогулки напали осы. Пострадали 19 детей и двое взрослых. По предварительным данным, госпитализация пострадавшим не потребовалась. Дошкольникам оказали первую помощь, после этого детей передали родителям.
В столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщили, что на Ереванскую улицу выезжали спасатели. Они обнаружили осиный улей под полом уличной деревянной беседки, достали его и увезли.
Еще один отряд спасателей выезжал в детский сад №550 в Орехово-Зуевском проезде на юго-востоке Москвы. Второй улей был ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент.
В столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщили, что на Ереванскую улицу выезжали спасатели. Они обнаружили осиный улей под полом уличной деревянной беседки, достали его и увезли.
Еще один отряд спасателей выезжал в детский сад №550 в Орехово-Зуевском проезде на юго-востоке Москвы. Второй улей был ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент.
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