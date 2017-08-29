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  • 29.08, 18:27
    «Рейвер под прикрытием»: полицейский стал звездой фестиваля в Лондоне. Лондон, полиция, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Рейвер под прикрытием»: полицейский стал звездой фестиваля в Лондоне

    «Рейвер под прикрытием»: полицейский стал звездой фестиваля в Лондоне

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    «Рейвер под прикрытием»: полицейский стал звездой фестиваля в Лондоне

    «Рейвер под прикрытием»: полицейский стал звездой фестиваля в Лондоне

    «Рейвер под прикрытием»: полицейский стал звездой фестиваля в Лондоне

      На фестивале в Лондоне констебль взорвал толпу своими танцевальными навыками.

      Зрители пришли в восторг, а диджей, под чей номер танцевал офицер Дэниэл Грэхем, назвал полицейского «рейвером под прикрытием».

      Констебль не в первый раз демонстрирует свои таланты широкой публике, он смог прорваться в полуфинал телевизионного конкурса Britain’s Got Talent.


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