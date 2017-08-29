«Рейвер под прикрытием»: полицейский стал звездой фестиваля в Лондоне

Зрители пришли в восторг, а диджей, под чей номер танцевал офицер Дэниэл Грэхем, назвал полицейского «рейвером под прикрытием».Констебль не в первый раз демонстрирует свои таланты широкой публике, он смог прорваться в полуфинал телевизионного конкурса Britain’s Got Talent.