Российские труппы покорили публику на знаменитом фестивале искусств в Эдинбурге

В Эдинбурге завершился самый масштабный в мире фестиваль искусств — Fringe. Почти месяц в Шотландии гостили тысячи уличных артистов и экспериментальных театров. Показывали и классические жанры: мюзиклы, оперы, цирковые представления. Приехали в Эдинбург и российские труппы.

Фестиваль Fringe возник в Шотландии 70 лет назад. Его стали проводить в грустное послевоенное время, чтобы хоть немного развеселить и утешить людей. И с тех пор главный герой этого фестиваля — клоун, который всегда старается вовлечь зрителя в спектакль.



Представлений здесь больше, чем глаз у зрителей. Поэтому актеры в буквальном смысле из штанов выпрыгивают, чтобы затащить к себе на спектакль.



На представление «Упсала-Цирка» из Петербурга и без стриптиза выстроилась аккуратная английская очередь. Здесь трюкам учат тех, с кем жизнь сама сыграла трюк: артисты попали на сцену в прямом смысле с улицы.



Лариса Афанасьева, руководитель «Упсала-Цирка»: «Нам критики здесь не делают исключений, нас не воспринимают как социальный проект, мы представляем какое-то особое видение искусства, физического искусства, нового цирка».



Ричард, зритель: «Я видел массу цирковых трупп — эта отличается потрясающей комбинацией живой музыки и акробатики».



На веселом фестивале 1% арт-хауса представляет Антон Адасинский — руководитель физического театра DEREVO, созданного в Ленинграде в конце 80-х. С середины 90-х актер и режиссер выступает в Эдинбурге, где его, несмотря на шесть премий, так пока и не узнают на улице.



В костюме нищего он заходит вместе с публикой в зал, угощает англичанок «Дошираком», просит у них мобильный для быстрого звонка богу по межгороду. Но публика к физическому контакту с искусством готова.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.