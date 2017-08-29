Российские военные доставили две тонны гуманитарной помощи в провинцию Хомс

Российские военные доставили партию гуманитарной помощи в зону деэскалации в провинции Хомс.
Чтобы подобная операция стала возможной, потребовалось провести напряженные переговоры с боевиками вооруженной оппозиции. Так, удалось открыть дорогу, соединяющую столицы провинций Хомс и Хама, и получить доступ в глубь зоны деэскалации. Жители городов Дэръ аль-Кабир и Тельбиси получили около двух тонн продовольствия — муку, сахар, рис.
В настоящее время в Сирии действуют три зоны деэскалации: к северу от Хомса, в пригороде Дамаска — восточной Гуте — и на границе с Иорданией, в провинции Даръа. И идет работа по созданию еще одной — в провинции Идлиб.
В настоящее время в Сирии действуют три зоны деэскалации: к северу от Хомса, в пригороде Дамаска — восточной Гуте — и на границе с Иорданией, в провинции Даръа. И идет работа по созданию еще одной — в провинции Идлиб.
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