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  • 29.08, 18:27
    Российские военные доставили две тонны гуманитарной помощи в провинцию Хомс. войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские военные доставили две тонны гуманитарной помощи в провинцию Хомс

    Российские военные доставили две тонны гуманитарной помощи в провинцию Хомс

    2 комментария
    Российские военные доставили две тонны гуманитарной помощи в провинцию Хомс

    Российские военные доставили две тонны гуманитарной помощи в провинцию Хомс

    Российские военные доставили две тонны гуманитарной помощи в провинцию Хомс

      Российские военные доставили партию гуманитарной помощи в зону деэскалации в провинции Хомс.

      Чтобы подобная операция стала возможной, потребовалось провести напряженные переговоры с боевиками вооруженной оппозиции. Так, удалось открыть дорогу, соединяющую столицы провинций Хомс и Хама, и получить доступ в глубь зоны деэскалации. Жители городов Дэръ аль-Кабир и Тельбиси получили около двух тонн продовольствия — муку, сахар, рис.

      В настоящее время в Сирии действуют три зоны деэскалации: к северу от Хомса, в пригороде Дамаска — восточной Гуте — и на границе с Иорданией, в провинции Даръа. И идет работа по созданию еще одной — в провинции Идлиб.

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