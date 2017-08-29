Верховный суд смягчил приговор соучастнику теракта на Дубровке Закаеву

Верховный суд РФ смягчил наказание соучастнику теракта на Дубровке Хасану Закаеву, сообщает РИА Новости.
Как отмечает агентство, суд убрал из обвинения Закаеву «излишне вмененные эпизоды», в частности, о перевозке и хранении оружия. Кроме этого, были переквалифицированы некоторые обвинения, например, с пособничества на содействие терроризму.
В октябре 2002 года группа вооруженных боевиков под руководством Мовсара Бараева ворвалась в здание Театрального центра на Дубровке, где в тот момент шел мюзикл «Норд-Ост». Двое суток они удерживали почти 1000 заложников. Когда переговоры с боевиками не дали результатов, спецназ начал штурм здания. 40 террористов были уничтожены, 130 заложников погибли.
В марте этого года Московский окружной военный суд приговорил Хасана Закаева к 19 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в пособничестве террористам, захватившим заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году.
В ходе процесса Закаев признал, что перевозил оружие, которым воспользовались боевики, однако он, по собственным словам, не знал, что перевозит и для каких целей. За доставку груза он получил мобильный телефон и около 4000 долларов. При этом обвиняемый отрицал соучастие в терактах.
В октябре 2002 года группа вооруженных боевиков под руководством Мовсара Бараева ворвалась в здание Театрального центра на Дубровке, где в тот момент шел мюзикл «Норд-Ост». Двое суток они удерживали почти 1000 заложников. Когда переговоры с боевиками не дали результатов, спецназ начал штурм здания. 40 террористов были уничтожены, 130 заложников погибли.
В марте этого года Московский окружной военный суд приговорил Хасана Закаева к 19 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в пособничестве террористам, захватившим заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году.
В ходе процесса Закаев признал, что перевозил оружие, которым воспользовались боевики, однако он, по собственным словам, не знал, что перевозит и для каких целей. За доставку груза он получил мобильный телефон и около 4000 долларов. При этом обвиняемый отрицал соучастие в терактах.
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