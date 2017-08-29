Участники проекта «Ты супер! Танцы» показали навыки работы в команде

В эту субботу на НТВ стартует самое ожидаемое шоу нового сезона — «Ты супер! Танцы». Конкурсанты уже освоились на подмосковной базе проекта, и, чтобы помочь им получше узнать друг друга, а заодно научиться работать в команде, организаторы шоу придумали для юных танцоров первое задание.
Подмосковная база проекта «Ты супер! Танцы»: полторы сотни танцоров, и большинство из них — солисты. Организаторы проекта решили узнать, умеют ли они работать в коллективе. Для этого детям, разделенным на две команды, предложили ответить на 25 вопросов.
Ответы на все вопросы ребята должны были искать всей командой. Некоторые восприняли это буквально и решали задания, взявшись за руки. В этой суете почти не видны были две сестры — Аня и Яна Михай. Они выступают дуэтом и даже внешне очень друг на друга похожи. Но сестрами они стали только в приемной семье.
Анна Михай: «Меня бросила другая мама. Она просто взяла, родила меня и бросила».
Яну взяли в семью через год. Врачи не оставляли ей даже шансов на жизнь, и приемные родители полтора года боролись за ее здоровье.
Яна Михай: «Я была очень больной, врачи говорили, что я инвалидом буду. Я бы умерла, я была уже на грани жизни и смерти. Мне повезло, что меня нашли такие хорошие родители».
Всего за полчаса танцоры стали настоящей командой и научились принимать решения вместе. Оторвавшись от соперников всего на один правильный ответ, победила команда Юры Неделина. Но победный торт ребята все равно разделили на всех.
Подробности — в видеоматериале.
Ответы на все вопросы ребята должны были искать всей командой. Некоторые восприняли это буквально и решали задания, взявшись за руки. В этой суете почти не видны были две сестры — Аня и Яна Михай. Они выступают дуэтом и даже внешне очень друг на друга похожи. Но сестрами они стали только в приемной семье.
Анна Михай: «Меня бросила другая мама. Она просто взяла, родила меня и бросила».
Яну взяли в семью через год. Врачи не оставляли ей даже шансов на жизнь, и приемные родители полтора года боролись за ее здоровье.
Яна Михай: «Я была очень больной, врачи говорили, что я инвалидом буду. Я бы умерла, я была уже на грани жизни и смерти. Мне повезло, что меня нашли такие хорошие родители».
Всего за полчаса танцоры стали настоящей командой и научились принимать решения вместе. Оторвавшись от соперников всего на один правильный ответ, победила команда Юры Неделина. Но победный торт ребята все равно разделили на всех.
Подробности — в видеоматериале.
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