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  • 29.08, 16:56
    Участники проекта «Ты супер! Танцы» показали навыки работы в команде. дети и подростки, НТВ, телевидение, Ты супер Танцы, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники проекта «Ты супер! Танцы» показали навыки работы в команде

    Участники проекта «Ты супер! Танцы» показали навыки работы в команде

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    Участники проекта «Ты супер! Танцы» показали навыки работы в команде

    Участники проекта «Ты супер! Танцы» показали навыки работы в команде

    Участники проекта «Ты супер! Танцы» показали навыки работы в команде

      В эту субботу на НТВ стартует самое ожидаемое шоу нового сезона — «Ты супер! Танцы». Конкурсанты уже освоились на подмосковной базе проекта, и, чтобы помочь им получше узнать друг друга, а заодно научиться работать в команде, организаторы шоу придумали для юных танцоров первое задание.

      Подмосковная база проекта «Ты супер! Танцы»: полторы сотни танцоров, и большинство из них — солисты. Организаторы проекта решили узнать, умеют ли они работать в коллективе. Для этого детям, разделенным на две команды, предложили ответить на 25 вопросов.

      Ответы на все вопросы ребята должны были искать всей командой. Некоторые восприняли это буквально и решали задания, взявшись за руки. В этой суете почти не видны были две сестры — Аня и Яна Михай. Они выступают дуэтом и даже внешне очень друг на друга похожи. Но сестрами они стали только в приемной семье.

      Анна Михай: «Меня бросила другая мама. Она просто взяла, родила меня и бросила».

      Яну взяли в семью через год. Врачи не оставляли ей даже шансов на жизнь, и приемные родители полтора года боролись за ее здоровье.

      Яна Михай: «Я была очень больной, врачи говорили, что я инвалидом буду. Я бы умерла, я была уже на грани жизни и смерти. Мне повезло, что меня нашли такие хорошие родители».

      Всего за полчаса танцоры стали настоящей командой и научились принимать решения вместе. Оторвавшись от соперников всего на один правильный ответ, победила команда Юры Неделина. Но победный торт ребята все равно разделили на всех.

      Подробности — в видеоматериале.

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