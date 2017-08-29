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  • 29.08, 16:56

    Трамп оконфузился на пресс-конференции из-за двух блондинок

    2 комментария
    Трамп оконфузился на <nobr>пресс-конференции</nobr> <nobr>из-за</nobr> двух блондинок

    Трамп оконфузился на пресс-конференции из-за двух блондинок

    Трамп оконфузился на <nobr>пресс-конференции</nobr> <nobr>из-за</nobr> двух блондинок

    СМИ обсуждают новый курьез с участием президента США Дональда Трампа.

    На пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё глава Белого дома перепутал двух корреспонденток-блондинок.

    Трамп подумал, что его финский коллега хочет предоставить слово корреспондентке, которая уже задавала вопрос.

    Дональд Трамп: «Опять? Вы опять дадите ей слово?»

    Саули Ниинистё: «Нет, это другая девушка».

    На это девушка-корреспондент ответила не без иронии: «У нас в Финляндии много блондинок». Это вызвало смех в зале. В Twitter выложили фотографию журналисток, вызвавших замешательство Трампа. Пользователи теперь спорят, похожи они друг на друга или нет.






    Другой публичный курьез с участием Трампа произошел в начале июля в Польше. Президенты США и Польши вместе с супругами должны были обменяться рукопожатиями. С Анджеем Дудой у Трампа не возникло проблем, после традиционно крепкого рукопожатия глава Белого дома протянул руку первой леди Польши, но Агата Корнхаузер-Дуда проигнорировала его жест. Шокированный Трамп проводил Агату пристальным взглядом.

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