Трамп оконфузился на пресс-конференции из-за двух блондинок

СМИ обсуждают новый курьез с участием президента США Дональда Трампа.
На пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё глава Белого дома перепутал двух корреспонденток-блондинок.
Трамп подумал, что его финский коллега хочет предоставить слово корреспондентке, которая уже задавала вопрос.
Дональд Трамп: «Опять? Вы опять дадите ей слово?»
Саули Ниинистё: «Нет, это другая девушка».
На это девушка-корреспондент ответила не без иронии: «У нас в Финляндии много блондинок». Это вызвало смех в зале. В Twitter выложили фотографию журналисток, вызвавших замешательство Трампа. Пользователи теперь спорят, похожи они друг на друга или нет.
Другой публичный курьез с участием Трампа произошел в начале июля в Польше. Президенты США и Польши вместе с супругами должны были обменяться рукопожатиями. С Анджеем Дудой у Трампа не возникло проблем, после традиционно крепкого рукопожатия глава Белого дома протянул руку первой леди Польши, но Агата Корнхаузер-Дуда проигнорировала его жест. Шокированный Трамп проводил Агату пристальным взглядом.
Трамп подумал, что его финский коллега хочет предоставить слово корреспондентке, которая уже задавала вопрос.
Дональд Трамп: «Опять? Вы опять дадите ей слово?»
Саули Ниинистё: «Нет, это другая девушка».
На это девушка-корреспондент ответила не без иронии: «У нас в Финляндии много блондинок». Это вызвало смех в зале. В Twitter выложили фотографию журналисток, вызвавших замешательство Трампа. Пользователи теперь спорят, похожи они друг на друга или нет.
THIS. The Finnish journalists @potus had trouble telling apart. They are def. 2 diff. people. So glad I met @maria_annala + @vilenpaula. pic.twitter.com/gthZWwiiJa— Lisa Desjardins (@LisaDNews) 28 августа 2017 г.
Другой публичный курьез с участием Трампа произошел в начале июля в Польше. Президенты США и Польши вместе с супругами должны были обменяться рукопожатиями. С Анджеем Дудой у Трампа не возникло проблем, после традиционно крепкого рукопожатия глава Белого дома протянул руку первой леди Польши, но Агата Корнхаузер-Дуда проигнорировала его жест. Шокированный Трамп проводил Агату пристальным взглядом.
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